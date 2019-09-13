نسرين طافش تٌشبه ديما الجندي بالحيوان البشري

أميرة خالد(صدى):

فتحت الفنانة نسرين طافش النار على الفنانة السورية ديما الجندي بعد أن أهانتها الأخيرة في برنامج”أكلناها” مع باسم ياخور.

وقالت نسرين طافش عبر ” انستجرام ” تعليقًا على فيديو للشاعر أثير التميمي: ” رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس “.

وأضافت : ” واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن، يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج “.

وتابعت: ” أو أبو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك، أو يبلط البحر، أو يشرب من مية البحر، أو يشربو سم “.

وكانت ديما الجندي قالت في برنامج أكلناها ردًا على إمكانية التمثيل مع نسرين طافش إنها لا تعتبر طافش صديقة أبدًا، وإن عُرض عليها عمل معها سترفض ذلك لأن نسرين حسب ما قالت الجندي سبّبت أذىً لأختها الإعلامية وللممثلة ديما بياعة.