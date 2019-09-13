بالصور.. الهلال يختتم استعداداته للفيحاء بمشاركة كاريلو

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفرق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعقد المدير الفني الروماني رازفان، اجتماعًا مرئيًا باللاعبين؛ لشرح عدد من الجوانب التكتيكية، ثم بدأ المران بتدريبات فنية وتكتيكية وسط متابعة رئيس النادي.

وشارك أندري كاريلو في التدريبات الجماعية بعد وصوله إلى الرياض، فيما عمد رازفان إلى تطبيق جمل فنية على كامل مساحة الملعب.

وواصل عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، بينما خاض اللاعبون مناورة أخرى على ثلثي مساحة الملعب، ومن ثم اختتم المران بتدريبات تفكيك العضلات.

ويلتقي الهلال الفيحاء، غدًا السبت، إذ يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز السابع برصيد 4 نقاط.