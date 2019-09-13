الإصابة تحرم برشلونة من ميسي في دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب برشلونة فالفيردي، اليوم الجمعة، على تغيب لاعبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لقاء بروسيا دورتموند في بداية مشوار النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب البرسا في مؤتمر صحفي: في البداية كنا نعتقد أنها إصابة صغيرة، لكن الجرح انفتح قليلًا والآن نذهب بهدوء، إنه في الوقت المناسب للعودة لا أعرف إن كان يوم الثلاثاء أو وقت لاحق، لا أريد الحديث عن التوقعات لكن يوم الثلاثاء صعب “.

ولم يشارك ميسي في أي لقاء رسمي لبرشلونة هذا الموسم، وكان يأمل بالعودة في بداية مشوار الفريق في دوري الأبطال لكن الإصابة ستمنعه من الظهور، وقد يكون لقاء غرناطة في الدوري الفرصة المناسبة لعودة النجم الأرجنتيني.