مصفف شعر لبناني شهير مُشرد في الشوارع

بيروت(صدى):

يعيش مصفف الشعر اللبناني الشهير فادي فواز في الشوارع بلا مأوى بعد أن طُرد من أحد الفنادق؛ التي تبلغ أجرتها في الليلة 49 جنيهًا استرليني.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية إن فادي غادر فندق ترافيلودج وسط لندن يوم الإثنين الماضي، ويعتقد أنه أصبح ينام في حي كوفنت غاردن.

ولجأ مصفف الشعر اللبنان البالغ من العمر 46 عامًا إلى الفندق، بعد أن حطم نوافذ منزل حبيبه جورج مايكل، والذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار أمريكي.

يذكر أن المصفف اللبناني اكتسب شهرته بسبب مثليته الجنسية وعلاقته بالنجم البريطاني بجورج مايكل.

ودخل فادي في علاقة مع جورج مايكل العام 2012 حتى وفاته.