بالفيديو.. فواز القرني: خسرنا لأننا نفكر في الهلال!

نواف السالم(صدى):

أرجع حارس مرمى نادي الاتحاد، فواز القرني، سبب خسارة فريقه أمام ضمك، إلى تفكير الفريق في مباراة الهلال.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يتحمل نسبة كبيرة من المسؤولية في الأهداف التي أحرزها ضمك في شباك الاتحاد.

وأضاف: ” خسرنا المباراة بسبب أننا ما كنا نركز التركيز الكافي وهذا غلط كبير ” .

وعن المشادة مع فيكيو، أكد أن الاعتراض والمشادات بين اللاعبين من الطبيعي أن يحدث؛ حتى نستطيع السيطرة على الملعب والعودة في المباراة مرة أخرى.

وخسر الاتحاد، أمام ضمك، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت أحداث اللقاء، مشادة بين فواز القرني واللاعب فيكيو، الذي أحرز هدف الاتحاد الوحيد في المباراة.