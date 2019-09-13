التعاون يقلب الطاولة على العدالة بريمونتادا مفاجئة

ماجد محمد(صدى):

نجح التعاون في قلب الطاولة على العدالة، بعدما تغلّب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز التعاون الهدف الأول برأسية عبر طلال العبسي في الدقيقة 31، لكن تعادل أليو سيسه للضيوف في الدقيقة 39، قبل أن يعزز أندريا تقدم العدالة بهدف آخر في الدقيقة 48.

وحوّل التعاون هذا التأخر إلى تعادل ثم فوز، برأسية من نيلدون في الدقيقة الـ70، ورأسية أخرى سجل منها منصور المولد هدف التقدم في الدقيقة 84.

وبذلك صعد التعاون إلى المركز السابع مؤقتًا، في حين تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط بتلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم.