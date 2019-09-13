شركة سيمينس توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مسؤول العلاقات الحكومية، نائب مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو، مسؤول جودة الموقع- مشروع المترو، مهندس مشروع- الغاز والطاقة، مدير خدمات تقنية المعلومات، أخصائي اقتراح، مهندس خدمات الحقل- ميكانيكي، مدير الجودة، منسق قسم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــا .