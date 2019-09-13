شركة سيمينس توفر وظائف هندسية شاغرة
كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مسؤول العلاقات الحكومية، نائب مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو، مسؤول جودة الموقع- مشروع المترو، مهندس مشروع- الغاز والطاقة، مدير خدمات تقنية المعلومات، أخصائي اقتراح، مهندس خدمات الحقل- ميكانيكي، مدير الجودة، منسق قسم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــا .
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