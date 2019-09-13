لولو تضع معايير للتسوق الصديق للبيئة

بدر الحارثي(صدى):

أزاحت احدى اكبر اسواق التجزئة الهايبرماركت بالمنطقة لولو هايبرماركت.

الستار عن اكياس التسوق الصديقة للبيئة الخاصة بها في جميع متاجرها حول المملكة, و كأحد المبادرات الهادفة لتقليل استهلاك البلاستيك و نشر الوعي لحماية البيئة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني بتاريخ 23 سبتمبر. و كجزأ من الأكياس القابلة لإعادة الإستخدام,

حيث أطلقت اكياس التسوق الورقية الجديدة و التي ستعطي خيارات جديدة لعملائها لإختيار أكياس التسوق.

و قد تم الإعلان عن أكياس التسوق خلال مناسبة خاصة بحضور كل من

الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج مدير عام فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة في منطقة الرياض و المهندس فهد الحمزي , مدير مكتب البيئة و المياه و الزراعة في الرياض و السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في السعودية و ذك في لولو هايبرماركت , أطياف مول

وشارك السيد شهيم محمد قائلاً: ” سعداء بأن نكون أول هايبرماركت في المملكة العربية السعودية يقوم بإطلاق مثل هذه المبادرة الصديقة للبيئة خلال الإستمتاع بالتسوق و الحفاظ على البيئة. و كجزأ من حملاتنا الوطنية نحاول أن نحافظ على الطبيعة. نحن نؤمن بأن أكياس لولو القابلة لإعادة الإستعمال ستكون إضافة جديدة لمتاجر التجزئة و سترسل رسالة واضحة للناس ليكونوا أكثر مسؤولية في الحفاظ على الموارد.”

لولو دائماً أخذت زمام المبادرة لتفعيل المبادرات المجتمعية و الإستدامة حول العالم, على مر الأعوم.

أكبر سلسلة تجزئة بادرت بعده مشاريع مثل هذه و ستستمر في عمل هذا في المستقبل.