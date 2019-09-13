مورينيو يغازل ريال مدريد ويقصف جبهة زيدان

نواف السالم(صدى):

حرص المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على مغازلة ريال مدريد الإسباني بكشفه عن سعادته بالفترة التي درب فيها الفريق في 2012- 2011.

وعن فوزه بالدوري الإسباني مع الريال أكد على أنه يشعر بالفخر باقتناص هذه البطولة، قائلًا: ” سأظل فخوراً بالفوز بالدوري الذي لديكم وفعل ذلك في وقت كان تحقيق هذه البطولة أمراً مميزاً وصعباً حقاً “.

وتابع : ” أتيت إلى إسبانيا لأنني كنت أريد تدريب ريال مدريد، ولأنني كنت أرغب في أن أكون أول من يفوز بالدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني، أتيت وهذه الفكرة في رأسي “.

واعتبر الجماهير الإسبانية إن تصريحات مورينيو بمثابة سخرية من زين الدين زيدان الذي فشل في تحقيق البطولة على الرغم من توافر الإمكانيات لديه .

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013، حيث توج معه بلقب الدوري موسم 2011-2012 وكأس ملك إسبانيا موسم 2010-2011 وكأس السوبر الإسباني عام 2012.