بعد زيارة العساف لقبرص.. محلل تركي ينفجر غضبًا ويهلهل على الهواء مباشرة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

بعد زيارة وزير الخارجية إبراهيم العساف إلى قبرص، قامت الدنيا ولم تقعد في تركيا؛ خوفًا من دخول ” الحديقة الخلفية لتركيا ” وفقًا للوصف السياسي.

وانفجر محلل سياسي تركي غضبًا بعد تلك الزيارة، إذ ظهر على شاشة روسيا اليوم، يهلهل ويهاجم السياسة السعودية، معتبرًا أنها تحارب تركيا باستخدام قبرص ويحفرون حفرة لوقوع تركيا، وفقًا لوصفه.

وفي الواقع هذا حال رجب طيب أردوغان ونظام تركيا بعد الخطوة السعودية، فيما تشير توقعات الخبراء إلى أن الرياض لديها خطوات أكبر وأقوى.

وأحدثت زيارة وزير الخارجية السعودي، إلى قبرص، الأربعاء الماضي، غضبًا في تركيا، وتفاعلًا إعلاميًا واسعًا، إذ يعتبر المحللون الأتراك أنه اختراق للجغرافيا الاستراتيجية التركية، ودخول سعودي إلى ما يُوصف سياسيًا بأنه الحديقة الخلفية لتركيا، والتي تُشكل مُجمّعًا عصبيًا تتقاطع فيه المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية.

من جانبه، قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، إن هذه الزيارة تعتبر تحدِ لتركيا، مصرحًا بأن ” هذه الزيارة بالذات هي شيء لا يوجد أي عقلانية لها لا في مجال الصداقة والعلاقات بين تركيا والسعودية، هو شيء جدًا عجيب يعني ما هو مصلحة المملكة العربية السعودية في هذه الزيارة وبيان تأسيس العلاقات مع جنوب قبرص، الرومية غير المعترف بها من قبل تركيا ” .