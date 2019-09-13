وظائف نسائية بالرياض
كشفت جمعية النهضة النسائية الخيرية، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بالجمعية بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي اجتماعي أول).
واشترطت في المتقدمة الآتي:
1- حاصلة على درجة الماجستير في تخصص (علم إجتماعي، خدمة إجتماعية).
2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
3- الخبرة العملية في اجراءات الخدمات التنفيذية لمشاريع البرنامج.
4- إتقان الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
5- مهارات في التعاون والاتصال بالآخرين.
6- مهارات التفاوض.
7- القدرة على التحليل واتخاذ القرار.
8- القدرة على الاداء والدقة في العمل.
9- المرونة والقدرة على العمل تحت الضغوط المختلفة.
10- اللباقة وحسن التعامل والانصات مع المستفيدات.
11- الحفاظ على سرية جميع المعلومات.
12- القراءة والاطلاع الدائم في مجال التخصص.
وأوضحت أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).
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