وظائف نسائية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية النهضة النسائية الخيرية، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بالجمعية بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي اجتماعي أول).

واشترطت في المتقدمة الآتي:

1- حاصلة على درجة الماجستير في تخصص (علم إجتماعي، خدمة إجتماعية).

2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- الخبرة العملية في اجراءات الخدمات التنفيذية لمشاريع البرنامج.

4- إتقان الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

5- مهارات في التعاون والاتصال بالآخرين.

6- مهارات التفاوض.

7- القدرة على التحليل واتخاذ القرار.

8- القدرة على الاداء والدقة في العمل.

9- المرونة والقدرة على العمل تحت الضغوط المختلفة.

10- اللباقة وحسن التعامل والانصات مع المستفيدات.

11- الحفاظ على سرية جميع المعلومات.

12- القراءة والاطلاع الدائم في مجال التخصص.

وأوضحت أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).