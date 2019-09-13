إصابة لاكازيت تضع الأرسنال في مأزق

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن إصابة المهاجم ألكسندر لاكازيت في الكاحل.

ولفت النادي إلى أن إصابة لاكازيت تجعله يتغيب عن المباريات حتى الشهر المقبل.

وقال أرسنال في بيان: ” بعد تقييم مشكلة الكاحل نصحنا أطباء بحاجة ألكسندر إلى راحة لتقوية الكاحل واستعادة كامل لياقته “.

وفي وقت سابق اليوم أكد أوناي إيمري مدرب أرسنال أن ثنائي الدفاع كيران تيرني وهيكتور بيليرين يقتربان من العودة للفريق الأول بعد التعافي من إصابة.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مستضيفه واتفورد يوم الأحد: ” يقتربان من العودة لكنهما بحاجة لمواصلة العمل. يحتاجان لفترة من الوقت للتأكد من جاهزيتهما للعب، يعتمد الأمر على مدى تقدم حالتيهما في الأسابيع القليلة المقبلة. ربما نقرر أن ندفع بهما في بادئ الأمر مع فريق تحت 23 عامًا لتجهيزهما، وربما يكتسبان الثقة والإيقاع للعودة للعب معنا بنسبة مئة في المئة “.

وأضاف إيمري: ” يمر روب هولدينج بالموقف ذاته لكن تم تجهيزه من خلال خوض مباريات مع فريق تحت 23 عامًا. سنقرر إذا ما كان سيلعب“.

واستكمل: ” الأسبوع المقبل سنبدأ حملتنا في الدوري الأوروبي وبعدها كأس الرابطة، ولذا مع خوض المزيد من الدقائق مع فريق تحت 23 عامًا يمكن أن يصبح جاهزًا للانضمام للفريق الأول “.