شاهد الظهور الأول لأمير الكويت في أمريكا بعد وعكته الصحية

خالد الظفيري(صدى):

ظهر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الجمعة، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى بعد مغادرته المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

واستقرت حالة أمير الكويت كما تبين في الفيديو؛ حيث يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا “ ، قالت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إنّ ” أمیر البلاد غادر، مساء الخميس، أحد المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبیة والتي تكللت نتائجھا بالتوفیق والنجاح مضيفة أنّ ” نتائج الفحوصات الطبية كانت مطمئنة.