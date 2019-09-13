بالفيديو.. مقتل شاب عربي طعنا أمام المارة في لندن

لندن(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة داخل مطعم للوجبات السريعة في لندن ، لحظة مقتل شاب سوري يٌدعى يوسف كريم حسن البيجاني ” 17 عاماً ” .

وبدأت واقعة مقتل الشاب السوري عندما لاحظ فتاة يعرفها وهي تتعرض للتحرش من عدد من الشبان ، داخل مطعم للوجبات السريعة ، وبدأ البيجاني في مشادة مع المتحرشين وتحولت لمشاجرة ، طعن خلالها البيجاني عدة طعنات ، وفقاً لما سجلته كاميرا مراقبة بالمطعم .

وسقط البيجاني على الرصيف وهو ينزف ، حتى وصلت سيارة الإسعاف ونقلته للمستشفى ، وحاول الأطباء طوال 5 ساعات تضميد جراحه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة – حسب العربية نت -.

جدير بالذكر أن البيجاني، كان طالباً يدرس إدارة الأعمال بكلية City of Westminster College تمهيداً للبدء العام المقبل بدراسته الجامعية .