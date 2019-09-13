الإجراء المتبع حال لم يتم إيداع دعم حساب المواطن لمستفيد

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع حال لم يتم إيداع مبلغ الدعم المخصص لأحد المستفيدين في حسابه.

وأوضح البرنامج، أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم الإيداع.

وأضاف: ” يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “ الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب ” .

يذكر أن حساب المواطن كان قد أودع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفة الـ22 ( شهر سبتمبر )، حيث بلغت قيمة الدفعة الـ22، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.