تخلصي من السيلوليت بوصفات طبيعية من الكركم والرمان

أميرة خالد(صدى):

تعاني غالبية النساء من مشكلة السيلوليت ، وتحديداً في البطن والفخدين والأرداف، وإن كنت فقدت الأمل في التخلص من هذه المشكلة، كونك اختبرت العديد من الكريمات والتقنيات من دون نتيجة، نقدم لك طريقة تحضير مشروبات طبيعية ذات نتائج مذهلة في القضاء على السيلوليت نهائياً.

وصفة الكركم وخل التفاح ، ويتم تحضيرها بوضع وعاء على النار ضعي الكركم وحبة البركة وبذر الكتان وقومي بغليهم لدقائق، ثم قومي بتصفيتهم وإضافة عصير الليمون وخل التفاح، وفي الخلاط الكهربائى قومي بضرب كافة المكونات مع الشوفان وسحقهم جيداً، وحفظه في الثلاجة وتناول كوب منه يومياً على الريق وبعد الوجبات.

وصفة الكيوي ، لتحضير هذا العصير، أنت تحتاجين الى: حبتين من الليمون الحامض، حبتين من الكيوي، حبتين من الإجاص، حفنة من أوراق النعناع، يتم تقطيعهم إلى شرائح دائرية ، ثم ضعي الماء في إناء على النار وأضيفي إليه الشرائح. وحين يبدأ المزيج بالغليان، انتظري خمس دقائق وارفعيه عن النار. بعدها، صفي المزيج واحتفظي بالماء جانباً. أما البقايا فضعيها في الخلاط الكهربائي واطحنيها جيداً، ثم أضيفي إليها كوبين من الماء المغلية التي احتفظت بها.

وصفة الرمان، إغلي قشور الرمان مع الماء في وعاء على النار. من ثم، اتركي النقيع ليتخمر لمدة يوم كامل. ثانياً، قومي بتصفية النقيع من قشر الرمان، وأضيفي إليه كلاً من عصير الرمان وجل الألوفيرا وزيت اللوز، أو زيت جوز الهند، مع تحريك المزيج جيداً الى أن يصبح متجانساً. بعدها، احفظي المزيج في زجاجة محكمة الإغلاق.