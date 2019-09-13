6000 يشعلون صفري بيشة بتنظيم بلدية الحازمي ومراكزها

محمد السعران(صدى):

شهد محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد آل سبره، مساء أمس، في أمسية ثقافية فنية، ضمن مشاركاتها في ليالي مهرجان التمور بمحافظة بيشة ” الصفري 2019″ بدعم بلدية الحازمي ومراكز جنوب بيشة ” الحازمي، الصور، مهر، وادي ترج، القوباء، سد الملك فهد، الرس” في ساحة الاحتفالات بسوق التمور بمحافظة بيشة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل، ورجال الأعمال والأعيان، وحضور كثيف تجاوز 6000 شخص من جميع شرائح المجتمع وتنظيم المتحدة بقيادة الاستاد عبدالله الهتلان .

ورفع رئيس مركز الحازمي الاستاذ عبدالله بن سعيد آل ضمك الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير على متابعته المستمرة للمهرجان منذ البدء في أعماله الأولية والإعداد له في نسخته الحالية وصولاً إلى تدشينه وانطلاق فعالياته ، مثمناً لمحافظ بيشة رئيس اللجنة المنظمة حضوره الدائم ومتابعته المستمرة لفعاليات المهرجان، وحرصه على مشاركة جميع المراكز والجهات الحكومية والمؤسسات في فعاليات وبرامج المهرجان وإسهامه في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنظمين لكي يظهر المهرجان بالصورة الحقيقية التي يصبو اليها أهالي منطقة عسير .