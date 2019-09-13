لقاء مؤثر لرئيسين سابقين قبيل وفاة أحدهما

ديلي(صدى):

أشعل أول رئيس لتيمور الشرقية شانانا غوسماو ، مواقع التواصل الاجتماعي عقب قيامه بزيارة الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي، قبل فترة قصيرة من وفاته مساء الأربعاء، حيث ظهرا وهما يتبادلان العناق في لقطات مؤثرة.

وقالت مصادر إعلامية ، إن غوسماو زار بحر الدين يوسف حبيبي في المستشفى الذي كان يتلقى به علاجا في العاصمة جاكارتا، وذلك في شهر يوليو الماضي ، وكان أصبح غوسماو رئيسا لـ”تيمور ليشتي” أو تيمور الشرقية بعد استقلال البلاد عام 1999، حين منحهم حبيبي حق الاستفتاء الشعبي على الاستقلال.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل ، غوسماو وهو يتحدث بهدوء إلى حبيبي، قبل تقبيله على جبهته ومعانقته، في مشهد مؤثر ، وبعد فترة قصيرة من هذه الزيارة، توفي حبيبي عن عمر 83 عاما، حيث كان يعاني مشاكل في القلب ونقل إلى المستشفى في وقت سابق من سبتمبر الجاري.