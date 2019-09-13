لماذا تختار المرأة السعودية العباءة.. نادين البدير تثير جدلا في اتجاهات
أثارت الإعلامية نادين البدير جدلًا بتغريدتها حول القضية التي سيتم مناقشتها في برنامج ” اتجاهات ” عبر فضائية روتانا خليجية.
وغردت ” البدير ” : ” هل تختار المرأة السعودية عباءتها اليوم كوسيلة لإثبات توجهها الفكري والديني ؟ ولماذا تركت النساء اللون الأسود ؟ ولماذا تمسكت به أخريات ؟ كل ذلك على طاولة اتجاهات ” ونشرت صورة لها مع عددٍ من الضيوف.
وغرد ناشطون وناشطات تعليقاً على موضوع الحلقة ، فوصفته أحداهن بأنه موضوع ساخن بينما انتقد أخرون تواجد 3 ضيوف من الرجال لمناقشة أمر نسائي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82318 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, يارب رحمتك ، من يوم شفت وجه المذيعه وضيوفها ، غسلت ايد ي بكلوروكس وديتول ..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4549 ] نشر منذ 1 دقيقة
من يوم شفت الغامدي غسلت يدي👏😆
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28611 ] نشر منذ 1 دقيقة
العبايه وراثه توارثها المجتمع عن من سبقه
المراءه تختار العبايه لتغطية مفاتنها الجسميه
اليوم طلعت الاوان واشكال للعبايه والبعض يلبسها على الكتف