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لماذا تختار المرأة السعودية العباءة.. نادين البدير تثير جدلا في اتجاهات

لماذا تختار المرأة السعودية العباءة.. نادين البدير تثير جدلا في اتجاهات
عادل الحربي(صدى):

أثارت الإعلامية نادين البدير جدلًا بتغريدتها حول القضية التي سيتم مناقشتها في برنامج ” اتجاهات ” عبر فضائية روتانا خليجية.

وغردت ” البدير ” : ” هل تختار المرأة السعودية عباءتها اليوم كوسيلة لإثبات توجهها الفكري والديني ؟ ولماذا تركت النساء اللون الأسود ؟ ولماذا تمسكت به أخريات ؟ كل ذلك على طاولة اتجاهات ” ونشرت صورة لها مع عددٍ من الضيوف.

وغرد ناشطون وناشطات تعليقاً على موضوع الحلقة ، فوصفته أحداهن بأنه موضوع ساخن بينما انتقد أخرون تواجد 3 ضيوف من الرجال لمناقشة أمر نسائي.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82318 ] نشر منذ 3 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, يارب رحمتك ، من يوم شفت وجه المذيعه وضيوفها ، غسلت ايد ي بكلوروكس وديتول ..

[ عدد التعليقات: 28611 ] نشر منذ 1 دقيقة

العبايه وراثه توارثها المجتمع عن من سبقه
المراءه تختار العبايه لتغطية مفاتنها الجسميه
اليوم طلعت الاوان واشكال للعبايه والبعض يلبسها على الكتف

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