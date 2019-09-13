لماذا تختار المرأة السعودية العباءة.. نادين البدير تثير جدلا في اتجاهات

عادل الحربي(صدى):

أثارت الإعلامية نادين البدير جدلًا بتغريدتها حول القضية التي سيتم مناقشتها في برنامج ” اتجاهات ” عبر فضائية روتانا خليجية.

وغردت ” البدير ” : ” هل تختار المرأة السعودية عباءتها اليوم كوسيلة لإثبات توجهها الفكري والديني ؟ ولماذا تركت النساء اللون الأسود ؟ ولماذا تمسكت به أخريات ؟ كل ذلك على طاولة اتجاهات ” ونشرت صورة لها مع عددٍ من الضيوف.

وغرد ناشطون وناشطات تعليقاً على موضوع الحلقة ، فوصفته أحداهن بأنه موضوع ساخن بينما انتقد أخرون تواجد 3 ضيوف من الرجال لمناقشة أمر نسائي.