بعد أسابيع.. نيمار يرضخ للأمر الواقع

نواف السالم(صدى):

رضخ اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أخيرًا للأمر الواقع وبدأ في ممارسة حياته مع باريس سان جيرمان.

وينضم اللاعب بعد غياب أسابيع إلى تشكيلة باريس سان جرمان عندما يستضيف ستراسبورغ السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم.

ولم يحسم توخل ما إذا كان نيمار سيشارك كأساسي على ملعب بارك دي برانس،و لكنه سيكون ضمن التشكيلة.

وعبر المدرب الألماني عن اقتناعه بأن نيمار سيقدم كل شيء لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.

وغاب النجم البرازيلي عن الفريق الفرنسي في ظل مفاوضات لعودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بعد موسمين أمضاهما في سان جرمان.