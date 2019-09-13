أخطاء بسيطة تؤدي لتدهور حياتك الزوجية .. احذريها

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في العلاقات الزوجية عن عدد من الأخطاء الّتي قد يقع فيها الزّوجان وتقود علاقتهما نحو تدهور قد لا تنجو منه .

وقال المختصون إن من أهم الأخطاء التي يجب تجنبها من قبل الزوجين ، عدم النقاش بالرّسائل النّصية حيث أنها تُضللكما ولا تعكس المشاعر وردّات الفعل بطريقة صحيحة، كما أنّها لا تُفسّر كلّ شيء بطريقة سليمة، وبهذا تُشكّل أحد أهم أسباب اشتعال الخلافات وتزايد الفجوات بين الزوجين. لهذا السّبب، إحرصي على تأجيل النقاش، وبشكل خاصّ إذا كان حادًّا أو متعلّقا بمشكلة ما .

وعدم قضاء الوقت معًا يُقلل من الحميميّة ، فإن ممارسة الأنشطة المشتركة وقضاء وقت خاص معاً هي أمور مهمة جداً وأساسيّة من أجل استمرار التواصل والحميمية بين الزوجين. خصّصي وقتًا لزوجك أو خطيبك خلال الأسبوع، دوّنيه حتّى لا تنسي وحاولي محايدة إجراء أي ترتيبات تُعطّل اللقاء بينكما.

وتابعوا أن التّوقّعات مفتاحك لخبية الأمل ، فإن لم تُخبري زوجك بتوقعاتك أو ما تنتظرين منه، فلا تلوميه إن فعل عكس ما تريدين! كوني صريحة معه وأخبريه بتوقعاتك وإلّا فلا يحقّ لك أن تغضبي منه لأنّه غير قادر على قراءة الأفكار! هذه المشاركات من شأنها أن تُقلّل نسبة المشاكل بين الطّرفين.

ونصح المختصون بتجنب اللجوء إلى بدائل عاطفية خارج نطاق الزواج ، مؤكدين ، إيّاك وأن يشعر الطّرف الآخر بالحرمان، عليك الاهتمام بإشباع الرّغبات العاطفية والجسديّة حتّى لا يقع أحدكما بفخ الخيانة بحثًا عن شخص يلبي حاجياته.