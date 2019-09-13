شاب يحاول الانتحار هربا من فتاة

أبو ظبي(صدى):

أقدم شاب آسيوي يعمل في رأس الخيمة الإماراتية ، على الانتحار بتناول 35 حبة دواء نتيجة تعرضه لضغوط نفسية بعدما قررت أسرته زواجه من ابنة خالته رغماً عنه.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بالتهمة المنسوبة إليه بمحاولته الانتحار لإنهاء حياته وأفاد أمام هيئة المحكمة التي قضت بتغريمه 1000 درهم ، بأنه نادم على فعلته، وأن أسرته اتصلت به هاتفياً من بلاده وأبلغته بأنهم قرروا زواجه من ابنة خالته فور عودته للبلاد.

وأوضح أنه لا يرغب في الزواج من ابنة خالته، وأن ما قامت به أسرته عرضه لضغوط نفسية كبيرة، ما أدى إلى تفكيره في إنهاء حياته عبر تناول حبوب من الدواء للهروب من الزواج بابنة خالته.