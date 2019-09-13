شاب يشعل النيران في حفل زفاف خطيبته السابقة انتقاما منها

القاهرة(صدى):

تسبب شاب مصري في إصابة 15 شخصاً بينهم أطفال بحروق مختلفة في الجسم ، عقب إشعاله النيران في حفل زفاف خطيبته السابقة .

وكانت تلقت الشرطة المصرية في محافظة قنا ، بلاغاً من إحدى المستشفيات بوصول 15 شخصاً مصابين بحروق متعددة في الجسم .

على الفور انتقلت قوة من الأمن لمكان الحادث وتبين أن شاب قام بإشعال النيران في حفل زفاف خطيبته السابقة وأهلها انتقاما منها ما اسفر عن إصابة عدد كبير من المعازيم بحروق ، وفر هارباً .

تم نقل المصابين للمستشفى ، وجاري ضبط المتهم لتقديمه للمحاكمة .