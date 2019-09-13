العمري يكشف أكذوبة فوات الوقت لشراء عقارات بأسعار مناسبة

علي القحطاني(صدى):

علق الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، اليوم الجمعة، على أزمة فرص شراء أرض أو فيلا أو شقة بسعر مناسب خلال الفترة الحالية.

ولفت الخبير الاقتصادي عبر “تويتر” إلى أنه طوال سنوات مضت منذ 2014م، روّجت ولا تزال تروّج حسابات عقارية كثيرة أنّ فرص شراء أرض أو فيلا أو شقة قد “فاتت” على أغلب الناس خلال الفترة 2013 – 2016، انتظارا لانخفاض الأسعار المتضخمة الذي لم يتحقق حسب زعم تلك الحسابات

وسلط الضوء على بعض الإحصائيات وفقًا لوزارة العدل؛ ليوضح هل فاتت فرصة الشراء على (المشترين) بأسعار مناسبة؟، أم هل فاتت فرصة البيع على (البائعين) بأسعارهم المجنونة، وفقًا لما ذكر.

وغرد: في البداية؛ ذكر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي 2019 عن الاقتصاد السعودي (ص 28) أن أسعار العقارات انخفضت 20% منذ 2014م، ونصح في الوقت ذاته صناع السياسات بضرورة تكثيف الرقابة على المخاطر المالية العامة والقطاع المالي الناشئة عن سوق الإسكان والقروض الكبيرة التي تم ويتم ضخها فيه.

وتابع : الآن نسلّط الضوء على المتوسطات الكلية لأسعار الأصول العقارية السكنية (الأراضي، الفلل، الشقق) على مستوى كامل المملكة، ثم نستعرض نفس المتوسطات للمدن الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام)

وأضاف: على مستوى المتوسط العام لأسعار الأراضي السكنية، ارتفع السعر بـ +44.8% خلال الفترة 2010-2012 وهي الفترة التي شهدت رفع قرض الصندوق العقاري من 300 ألف إلى 500 ريال، ثم سجل انخفاضا بـ -17.3% خلال 2012-2019، ثم ارتفع بـ +0.8% خلال 2018-2019 للضخ الكبير للقروض العقارية.

واستكمل: كما هو مبيّن؛ سنجد “كذبة” فاتت الفرص على المشترين قد انكشفت، وأن الفرصة في الحقيقة فاتت في الأصل على البائعين! ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط..

واستطرد : بل تم قطع الطريق على وتيرة رفع السعر، التي لو كُتب لها استمرار الارتفاع لكنا اليوم أمام متوسط سعر لا يقل عن 1800 ريال للمتر!!.

واختتم : على مستوى المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية:- ارتفع متوسط سعر الفيلا الواحدة خلال 2010-2015 بـ +122.2%، ثم انخفض المتوسط خلال 2015-2019 بـ -26.1%، وتباطأت وتيرة الانخفاض خلال 2018-2019 إلى -6.5% فقط، لارتفاع ضخ قروض العقار منذ مطلع العام الجاري بصورة غير مسبوقة تاريخيا”.