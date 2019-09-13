مدير الأمن العام يوجه بتكريم العريف عايض المطيري

نايف السالم(صدى):

وجه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي بتكريم العريف عايض نومس المطيري أحد منسوبي مركز شرطة الثمامة، وذلك لاخلاصه وتفانيه في أداء عمله.

وقد أستقبل سعادة مدير شرطة منطقة الرياض في مكتبه مدير مركز شرطة الثمامة المقدم/ ناصر بن فيصل ابوثنين يرافقه الفرد المكرم، حيث وجه سعادته له شكر وتقدير معاليه لما يقدمه من جهود مثمرة، وحثهما على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة .

مؤكداً بأن ما يقومان به من أداء مميز يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذين لا يتوانا في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته .