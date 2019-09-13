تفاصيل قرار تعديل لائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

علي القحطاني(صدى):

أفصحت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قرار وزير الصحة رقم (1885362) وتاريخ 03-12-1440هـ، الخاص بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وجاء القرار كالتالي:

إن وزير الصحة بناء على الصلاحيات المخولة له، واستنادًا إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1-6-1425هـ، وإشارة إلى عرض مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالخطاب رقم 1885362 وتاريخ 22-11-1440هـ، بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة، وطلبهم الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيـــــاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر

ثالـثــــاً: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبة.

رابعـــاً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

خامساً: أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية.

نسخة من القرار للنائب، ووكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والمشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية، ونسخة لمكتب الوزير.