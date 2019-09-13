ضبط كميات من حبوب القات داخل مركبة تقودها فتاة بالداير

خاص(صدى):

عثرت الجهات الأمنية، بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، على 32 حبة من نبتة القات المخدر داخل مركبة تقودها وافدة يمنية .

وتفصيلًا، اشتبه رجال الأمن بالنقطة الأمنية المشتركة، في مركبة من نوع تويوتا أنوفا موديل 2017، تقودها فتاة اتضح أنها يمنية الجنسية، معها 6 مرافقين (5 نساء ورجل جميعهم يحملون الجنسية السعودية).

وأوقفت رجال الأمن لتفتيشها، حيث تم العثور على 32 حبة من نبتة القات بشكل مخفي داخل طبلون المركبة، وجرى إعداد المحضر.

يُشار إلى أن الصورة المرفقة مع الخبر هي صورة تعبيرية.