تكشف عن سيارتها الجديدة ” إس-ليميتد “

واشنطن(صدى):

كشفت جيب عن كومباس “إس-ليميتد” الجديدة التي انضمت إلى مجموعة سيارات جيب الأفضل مبيعاً في العالم وذلك بعد انطلاقها الأوروبي في جنيف في بداية هذا العام.

صُمّمت السيارة بشكل يعزّز مظهرها الرياضي والحضري، وهي تتمتّع بأسلوب أنيق جداً مع تجهيزات شاملة مصمّمة للعملاء الذين يريدون التميّز. وإضافة إلى التقنيات المتطوّرة جداً للقيادة على الطرقات الوعرة، تقدّم السيارة ديناميكيات قيادة رائعة على الطرقات المعبّدة كما أنّها مجهّزة بأكثر من 70 نظام أمان خامد ونشط.

وتشمل المزايا الأخرى في هذه النسخة الخاصة مصابيح زينون ثنائية أمامية والشعاع العالي التلقائي الذي يصبح أكثر إشراقاً أو تعتيماً بشكل تلقائي، وذلك بحسب المركبات الأخرى والإضاءة الموجودة على الطريق. أمّا داخل السيارة فتوفر المقاعد الجلدية السوداء راحة قصوى، في حين أن نظام الصوت “بيتس” Beats يضمن الأجواء المناسبة لأي رحلة.

تعمل السيارة بمحرك بنزين سعة 2.4 ليتر ينتج 175 حصاناً إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي تساعي سرعات ونظام الدفع الرباعي.

ويضفي طراز الإصدار الخاص الجديد من شيروكي “إس-ليميتد” معنًى أكثر جرأة ورياضية لتطور سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم الأكثر قدرة التي تتناسب مع متطلبات الحياة في المدينة العصرية بقدر ما تتناسب مع الطرقات الوعرة.