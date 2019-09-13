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بالفيديو.. بعد الدمج .. المعلمة عزة الشهري أم في البيت والمدرسة

بالفيديو.. بعد الدمج .. المعلمة عزة الشهري أم في البيت والمدرسة
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمعلمة عزة الشهري تعبر فيه عن سعادتها بقرار إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات معتبرة أن المرأة تكون أقرب للأطفال في هذه السن.

وقالت الشهري إن المعلمة هي أقرب إلى أطفال الصفوف الأولية، فهي أم لهم، وقدوة في تحصين قيمهم، وعطاء لا يتوقف لتحقيق طموحات مستقبلهم.

وكانت التعليم أسندت مهمة تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات اعتبارًا من هذا العام في أكثر من 1400 مدرسة.


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