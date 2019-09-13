مجموعة البحري توفر وظيفة لحديثي التخرج بمدينة الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى مُنسق محاسبة (Accounting Coordinator).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها ، لا يُشترط وجود خبرة سابقة ، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الشركة إن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2019/09/13م ، من خلال الرابط التالي:

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