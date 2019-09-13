بالفيديو.. ضبط قائد مركبة إثر حادث تصادم في نجران قبل هروبه

علي القحطاني(صدى):

نجحت دوريات المرور السري في نجران، في القبض على قائد مركبة؛ تسبب في حادث تصادم قبل أسبوع.

وكان قائد المركبة – من نوع هونداي – تسبب في أضرار جسيمة في عدد من المركبات، ولم يكن هناك ما يستدل به على المركبة سوى مواصفات فقط.

وتم القبض على المتهم في إحدى الورش بحي الصناعية بنجران، وتم نقل المركبة ومالك الورشة لإدارة المرور بالمنطقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مرور نجران ، أنه ستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.