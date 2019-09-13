أستاذ جامعي يحاول اغتصاب طالبة داخل مكتبه في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

تجرد أستاذ جامعي في الكويت من الرحمة ، وأقدم على هتك عرض طالبة وحاول اغتصابها داخل مكتبه.

وكشفت صحف محلية عن تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أنه وجهت طالبة جامعية في جامعة ”الشدادية“ اتهامًا لأكاديمي بهتك عرضها، بعدما توجهت إليه لمراجعة أحد الاختبارات.

وقالت الطالبة في بلاغها للشرطة الكويتية ،أنها ذهبت إلى كليتها في جامعة الشدادية التي لم يمض أيام على افتتاحها، ودخلت إلى مكتب أحد الأساتذة لإعادة اختبار خاص بها، وعندما جلست فوجئت به يخرج من وراء مكتبه ويغلق الباب بالمفتاح، ثم أمسك بيدها وقبّلها وبدأ يتحسس جسدها، إلا أنها استطاعت التخلّص منه، وهربت من المكتب وهي مذهولة مما حصل لها“.

وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة للوقوف على ملابساتها.