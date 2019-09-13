زيدان يزف بشرى سارة لجماهير الريال
قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد اليوم، إن لاعب وسطه ومنتخب بلجيكا، إيدين هازارد، جاهز لبدء مشواره رسميا مع الفريق ضد ليفانتي غدا، في المرحلة الرابعة من ” الليغا ” .
وأوضح زيدان، الذي ينتظر الكثير من نجمه البلجيكي العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، في مؤتمر صحافي عشية المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو ” نحن جميعا نرغب في مشاهدة إيدين (…)، ثمة الكثير من الضغط، التطلعات.. نعرف الوضع. هو جاهز، وهذا الشيء الأكثر أهمية ” .
وأبان زيدان: ” نرغب جميعا في رؤية إيدين، ومشاهدة ما سيحدث ” .
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