زيدان يزف بشرى سارة لجماهير الريال 

نواف السالم(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد اليوم، إن لاعب وسطه ومنتخب بلجيكا، إيدين هازارد، جاهز لبدء مشواره رسميا مع الفريق ضد ليفانتي غدا، في المرحلة الرابعة من ” الليغا ” .

وأوضح زيدان، الذي ينتظر الكثير من نجمه البلجيكي العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، في مؤتمر صحافي عشية المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو ” نحن جميعا نرغب في مشاهدة إيدين (…)، ثمة الكثير من الضغط، التطلعات.. نعرف الوضع. هو جاهز، وهذا الشيء الأكثر أهمية ” .

وأبان زيدان: ” نرغب جميعا في رؤية إيدين، ومشاهدة ما سيحدث ” .