” حتي يفرقنا الموت ” .. منافسة بوتين تحتفل بزواجها في سيارة دفن الموتى

موسكو(صدى):

خطفت مرشحة الرئاسة السابقة، كسينيا سوبتشاك، أنظار ناخبيها ومعجبيها في موكب زفافها الذي مرّ منذ قليل وسط العاصمة الروسية موسكو.

وتزوجت سوبتشاك من المخرج، قنسطنطين بوغومولوف، وخرجت من إدارة الأحوال الشخصية بفستان زفافها، ومعها العريس، وركبا سيارة لدفن الموتى، كتب عليها ” حتى يفرقنا الموت ” .

ومن جهتها، قالت إدارة المرور بموسكو، إنها سوف تدرس مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.