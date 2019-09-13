بالاسماء.. استشهاد 6 جنود إماراتيين في تصادم لآليات عسكرية

أبو ظبي(صدى):

فقدت القوات المسلحة الإماراتية 6 من جنودها البواسل ، عقب استشهادهم نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأعلنت القيادة العامة الإماراتية للقوات المسلحة في تصريحات لصحف محلية ، عن استشهاد 6 من جنودها البواسل، وهم:

( النقيب سعيد احمد راشد المنصوري – الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني – الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري – الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو – الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي – الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي ) .