بالاسماء.. استشهاد 6 جنود إماراتيين في تصادم لآليات عسكرية
فقدت القوات المسلحة الإماراتية 6 من جنودها البواسل ، عقب استشهادهم نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.
وأعلنت القيادة العامة الإماراتية للقوات المسلحة في تصريحات لصحف محلية ، عن استشهاد 6 من جنودها البواسل، وهم:
( النقيب سعيد احمد راشد المنصوري – الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني – الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري – الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو – الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي – الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي ) .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82302 ] نشر منذ 7 دقائق
رحمهم الله واحسن عزاء من فقدهم ..