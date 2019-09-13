وظائف هندسية شاغرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالظهران 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) بالمنطقة الشرقية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف هندسية لذوي الخبرة بالظهران.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة هي مُهندس أول المشاريع (Senior Project Engineer) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المشاريع)، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المشاريع.

ولفت إلى حاجته لمُهندس أول ميكانيكي (Senior Mechanical Engineer) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في (الهندسة الكهربائية).

وأعلن عن توافر وظيفة شاغرة لأخصائي هندسة المشاريع – السلامة (Project Engineering Specialist – Safety) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في التخصصات الهندسية، وخبرة لا تقل عن 15 سنة في السلامة الهندسية للمشروع.

وكشف عن حاجته لمُهندس أول كهرباء (Senior Electrical Engineer) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية)، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في الهندسة الكهربائية.

وأوضح أن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2019/09/13م، من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .