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خطيب إسراء غريب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل لأول مرة

خطيب إسراء غريب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل لأول مرة
القدس المحتلة(صدى):

خرج الشاب الذي كان يعتزم الزواج بالضحية الراحلة إسراء غريب ، عن صمته لأول مرة ، متحدثاً عن تفاصيل جديدة في القضية المثيرة للجدل على الصعيدين الفلسطيني والعربي .

وكشف الشاب ” محمد علقم جواريش ” معلومات تؤكد الظلم التي تعرضت له الفتاة بعدما أكد حقوقيون أنها قُتلت بالضرب المبرح بعد خروجها معه .

وقال الشاب وفقاً للعربية نت ، أنه تعرف عليها عندما كانت تدرس مع شقيقاته بالجامعة ، وأنه تقدم لها رسمياً بحضور عائلتهما .

وقال : تعرفت على إسراء بتاريخ 14 يوليو لعام 2019، ودخلت الموضوع بشكل رسمي مع إسراء، وأنهيته بشكل رسمي كذلك، ويوم خروجي معها كان بشكل رسمي كذلك

وتابع : أرسلت عائلتي إلى منزل عائلة إسراء، وطلبوا البنت، ولكن في مضمون ذلك لم يكن هناك قراءة فاتحة، حيث تم تأجيل قراءة الفاتحة بناءً على طلب عائلة إسراء .

وكشف الشاب أنه عندما خرج مع إسراء كانت شقيقته معهما ، وأخذ “إسراء ” من بيتها بعلم والدها وشقيقها ووالدتها ثم أعادها للمنزل ، مشيراً إلى أنه اصطحبها في هذا اليوم لأحد صالونات الكوافير في بيت لحم استعداداً للخطوبة بعلم من عائلتها .

وقال: وقت أن علمت بوفاة إسراء، توجهت مباشرة إلى الأجهزة الأمنية، وقد بدأت من وقتها التحقيقات حول أسباب وفاة إسراء ، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية الفلسطينية أخذت جواله أثناء التحقيقات .

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