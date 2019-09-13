وائل غنيم يثير الجدل بعد ظهوره شبه عاريا.. ” المستور بان على حقيقته وبدون رتوش “

القاهرة(صدى):

أثار وائل غنيم جدلا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتراقص شبه عاريا من أجل لفت الانتباه.

ويعد وائل غنيم رمزا من رموز ثورة يناير، حيث ظهر يتراقص شبه عاريا، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: ” هل كانت مصر تنتظر أن يتصدر منابرها من هم على شاكلة وائل غنيم ” .

وأحدث غنيم ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره شبه عاري في مقطع فيديو متداول، وعلق مغرد، قائلا: ” كان شكله مسطول ولا شارب حاجة، وحلق شعره زيرو، وظهر نصف عاريًا علشان يلفت الأنظار؛ لأن الناس قرفت من شكله العادي ” .

ورأي مغرد آخر أن وائل غنيم جاله سرطان فى دماغه، و جاله سرطان فى وطنيته، موضحا أن ظهوره بهذا الشكل للفت الانتباه إليه.

وطرح مغرد ثالثا سؤالا، قائلا: ” لماذا ظهر وائل غنيم الآن، ولماذا ظهر بهذا الشكل؟، ولماذا تحدث بحديث لم يتحدث عنه من قبل ” .

واعتبر مغرد رابع أن ” المستور بان على حقيقته وبدون رتوش ” .