زوجان أبيضان يرزقان بطفلة آسيوية بعد خطأ غريب

واشنطن(صدى):

تقدم درو واسيليوسكي وزوجته كريستينا كويديريتش ، بدعوى قضائية ضد أحد العيادات المتخصصة في التخصيب، في ولاية نيو جيرسي الأميركية، قائلين إنهما دفعا ما لا يقل عن 500 ألف دولار، مقابل إتمام الحمل عن طريق الأنابيب ، ولكن فرحتهما بالطفل تحولت لمشاعر غضب عقب أن تبين أنهما رٌزقا بطفل آسيوي بالرغم من أنهما قوقازيان، نتيجة خطأ ارتكبته العيادة .

وكان تفاجأ الزوجان عقب إنجاب الطفلة في يوليو 2013، مع مرور الوقت أن ملامحها آسيوية، مما دفعهما لإجراء اختبار الحمض النووي ليتبين أن الطفلة تنتمي لأب آخر.

ويعني هذا، أن العيادة خلطت بين عينات الحيوانات المنوية، واستخدمت عينة خاصة برجل آخر بدلا من واسيليوسكي، في إتمام حمل كويديريتش.

وطالب الزوجان في الدعوى بتعويض مالي، مؤكدين أن ما حدث تسبب لهما بـ”ألم شديد ومعاناة وإصابات دائمة وإعاقات، فضلا عن فقدان القدرة على التمتع بنوعية الحياة” .