صورة أولية تكشف ما حدث لـ ” جزيرة الدواعش ” بعد تفجيرها بـ36 طن قنابل

بغداد(صدى):

كشفت صورة أولية أُلتقطت بالأقمار الصناعية عن حجم الدمار الذي لحق بـ ” جزيرة الدواعش ” العراقية ، عقب إسقاط صواريخ الطائرات الحربية الأمريكية عليها الثلاثاء الماضي .

وأظهرت الصورة التي وثقت المشهد قبل وبعد الغارات ، جزيرة كنعوص الواقعة في نهر دجلة ، على اليمين وهي باللون بالبني بعدما كانت باللون الأخضر لإنتشار الأشجار والنباتات عليها في الناحية اليسرى من الصورة .

وأكد محللون أن الصورتين تؤكدان أن الجزيرة لا تملك بنية مما يدل على عدم وجود أنفاق تحتها .

وجاءت هذه الصور بعد ظهور فيديو آخر للجزيرة التي يتخذها الدواعش كـ ” ترانزيت ” للوصول إلى سوريا ، أثناء صعود سحب كثيفة إثر الإنفجارات على شكل عيش الغراب .

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحده لمحاربة الإرهاب وتنظيم داعش ، قد أعلن عن سقوط 36 طن من القنابل على الجزيرة التي تضم عشرات الدواعش ، فيما أسفرت العملية عن مقتل ما يقرب من 25 داعشي .