بالصور.. مزارعي البن الشدوي في تهامة الباحة يعيدون زراعة مذاق الملوك

إبراهيم الزهراني(صدى):

” البن الأشقر يداوي الرأس فنجاله ” ، تعتبر هذه المقولة من أشهر مقولات الشاعر الكبير خلف بن هذال ” البن ” ، فمن أعلى قمة جبل ” شدا ” بتهامة الباحة اتجه محافظ المخواة ليزور مزرعة مواطن منتجة لـ ” البن الشدوي ” .

وتفصيلآ، قام محافظ المخواة نايف الهزاني وبعض مدراء الدوائر الحكومية يوم أمس الخميس ١٤٤١/١/١٣، بزيارة مزرعة المواطن عبدالله بن أحمد الغامدي المنتجه للبن الشدوي في شدا الاعلى.

وقدم سعادة محافظ المخواة الهزاني للمزارعين وعدًا بتوفير جميع الخدمات لهم، حيث يمتاز جبل شدا بزراعة بعض المنتجات الزراعية في الماضي.

وعن أشهر هذه المنتجات فهي ” زراعة الليمون والبن ” ، كما يوجد في جبل شدا الاعلى أكثر من ١٤ قرية معظم سكانها الآن متجهون بحماس للعناية بزراعة البن وإحياءه؛ بعد اختفاءه لسنوات طويلة.

ويُعرف عن البن الشدوي قديمًا ” بمذاق الملوك ” ، وعلى رأسهم المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه .

كما أفاد الدكتور عيد الزهراني بتبني مشروع إعادة توطين البن في شدا الاعلى ليصبح عالميًا في المستقبل.

