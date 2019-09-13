تفاصيل الملاءة المالية المطلوبة للأفراد للحصول على الإقامة المميزة

عادل الحربي(صدى):

يتساءل الكثيرون حول مدى إشتراط ملاءة مالية للحصول على الإقامة المميزة ، وقيمتها وطريقة إثباتها .

وأكد مركز الإقامة المميزة أنه بالفعل يشترط للحصول على الإقامة المميزة إثبات قدرة الفرد على الوفاء بإلتزاماته وتحمل تكاليف المعيشة في المملكة سواء السكن أو التعليم أو الصحة ، وغير ذلك .

ويتم إثبات الملاءة المالية أو الموارد المالية لطالب الإقامة من خلال تقديم ما يثبت دخله الشهري أو حجم إستثماراته مع مستندات توضح الإيرادات .

ويؤكد المركز أن قيمة الملاءة المالية المطلوبة للإقامة المميزة ليست ثابته ، وإنما تتفاوت بحسب كل حالة ، إذ يتم دراسة ملف طالب الإقامة لدى المركز .

ويواصل مركز الإقامة المميزة استقبال طلبات الراغبين في الحصول عليها من خلال المنصة الإلكترونية ” سابرك ” .