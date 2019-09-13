أمانة منطقة الرياض توفر 51 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت أمانة منطقة الرياض ، 51 وظيفة شاغرة بعقود أرصفة وصيانة الطرق للعمل في (شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

وقالت الأمانة أن الوظائف من شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات: للعمل في مشروع وصيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض – نطاق بلدية عرقة:

1- مدير مشروع (وظيفة واحدة): بكالوريوس هندسة مدنية ، و حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس محترف).

2- مهندس مدني (العدد 3 وظائف): بكالوريوس هندسة مدنية ، وحاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

3- مهندس مواد (وظيفة واحدة): بكالوريوس هندسة مدنية ، حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك) ، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

4- مسّاح (العدد 3 وظائف): متخرج من مدرسة مساحية و خبرة في أعمال الطرق لاتقل عن 3 سنوات و كفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

5- حاسب كميات (وظيفة واحدة): شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.

6- مُراقب (العدد 3 وظائف): شهادة لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية في تنفيذ أو صيانة الطرق.

7- مدير متابعة (وظيفة واحدة): بكالوريوس أو ما يعادلها بحد أدنى ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويجيد التعامل مع برامج الحاسب الآلي وإعداد التقارير والإنترنت.

8- مُراقب – أعمال الطوارئ (العدد 5 وظائف): شهادة دبلوم فني أو مؤهل ثانوي – خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

9- مُنسق (وظيفة واحدة): يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة 3 سنوات في أعمال مشابهة ويجب أن يكون ملماً باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

10- كهربائي (العدد 3 وظائف): لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية.

11- سباك (العدد 3 وظائف): لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السباكة والتمديدات والصحية.

12- عامل (العدد 26 وظيفة): أن يكون لديه الاستعداد لتتفيد التوجيهات وإنجاز الأعمال.

وأشارت الأمانة أن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2019/09/13م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم الشركة في عنوان البريد):[email protected] أو فاكس رقم:0114791416