وظائف شاغرة للجنسين بشركة فرسان للسفر في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة فرسان للسفر باب التقديم على وظائف شاغرة للجنسين للعمل بفروع الشركة بجدة والدمام وخميس مشيط.

وأوضحت الشركة المتخصصة في أعمال الترفيه والسياحة ، التفاصيل كالتالي :

المسمى الوظيفي:

– مُستشار سياحة وسفر.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون لديه خبرة في المبيعات وخدمة العملاء.

3- أن لاتقل خبرته عن سنة واحدة في أنظمة الحجوزات (Amadeus و Sabre).

4- أن يملك التصرف الحسن والإيجابي.

5- مهارات تواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

6- أن يكون منظم ومنضبط.

وحول موعد و طريقة التقديم ، أوضحت الشركة أنه يمكن التقديم اليوم الجمعة الموافق 13/9/2019 ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي ” مع كتابة المسمى الوظيفي واسم المدينة ” : [email protected]