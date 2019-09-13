وظائف شاغرة للجنسين بشركة فرسان للسفر في 3 مدن
فتحت شركة فرسان للسفر باب التقديم على وظائف شاغرة للجنسين للعمل بفروع الشركة بجدة والدمام وخميس مشيط.
وأوضحت الشركة المتخصصة في أعمال الترفيه والسياحة ، التفاصيل كالتالي :
المسمى الوظيفي:
– مُستشار سياحة وسفر.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون لديه خبرة في المبيعات وخدمة العملاء.
3- أن لاتقل خبرته عن سنة واحدة في أنظمة الحجوزات (Amadeus و Sabre).
4- أن يملك التصرف الحسن والإيجابي.
5- مهارات تواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
6- أن يكون منظم ومنضبط.
وحول موعد و طريقة التقديم ، أوضحت الشركة أنه يمكن التقديم اليوم الجمعة الموافق 13/9/2019 ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي ” مع كتابة المسمى الوظيفي واسم المدينة ” : [email protected]
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