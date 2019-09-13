معلم قطع اجازته المرضية واحتفى الطلاب به على طريقتهم

محمد السعران(صدى):

حظي مقطع فيديو لأحد المعلمين بعد قطع اجازته المرضية والعودة لطلابه بإنتشار واسع ومشاهدات عالية و اشادات واسعة.

المعلم نايف بداي الشعيفاني وبعد اجراءه عملية جراحية بالركبة السنة الماضية وقبل بدء الاختبارات النهائية قطع اجازته المرضية بعد ثلاث اسابيع فقط مفضلا العودة الى طلابه ومشاركتهم حصاد اخر العام .

وقد لقي اقبالا وترحيبا واسعا من طلابه جسده مشهد التفاعل والعناق فرحين بعودته حيث اشاد مصور المقطع بهذا المنظر بعبارة (ياحظك يانايف ) في تفاعل غير مستغرب بين المعلم والطالب وتجسيدا لدور التربوي الذي يقدمه المعلم في غرس التواصل والمحبة في نفوسهم ويلقي الضوء على جهود المعلم طوال العام وحرصه على مصلحة الطلاب مهما كانت الظروف.

من جانبه تفاعل المغردون مع المقطع بشهادات الشكر والثناء منهم المغرد اياد الحمود الذي اشاد بدور المعلم و ردة الفعل العفوية التي استقبل بها الطلاب معلمهم في مشهد يدعو للفخر والاعجاب.