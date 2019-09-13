بالصور .. إختلافات جذرية مبهرة بين لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة والسابقة

أميرة خالد(صدى):

أثار طرح لاندروفر ديفندر الجديدة التساؤل حول الفرق بينها وبين الموديل السابق في 2016 ، خاصةً مع تشابه التصميم الخارجي المعتمد على الشكل الصندوقي .

وكشف خبراء السيارات عن عدة فروق بين الموديلين لا شك أن جميعها لصالح الموديل الجديد الذي يظهر أكثر عصرية بفضل التحديثات .

ومن حيث مقدمة السيارة ، يعتبر التغيير الوحيد في المصابيح الأمامية الدائرية القديمة لتبدو بشكل أكثر شراسة ، كما تبدو السيارة بشكل عام أهدأ ، مع التخلي عن مفاصل الأبواب البارزة .

وتتميز المصابيح الخلفية بشكلها المربع الفخم بدلاً من المصابيح الصغيرة السابقة مع وجود الإطار الإحتياطي المعلق كما هو .

أما داخلياً ، فهناك إختلاف كبير ، حيث يتمتع موديل 2020 بشاشة معلوماتية 10 إنش تسمح بالإتصال بجوالين بنفس الوقت ، ولوحة عداد رقمية وشاشة عرض .