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  3. بالصور .. إختلافات جذرية مبهرة بين لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة والسابقة

بالصور .. إختلافات جذرية مبهرة بين لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة والسابقة

بالصور .. إختلافات جذرية مبهرة بين لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة والسابقة
أميرة خالد(صدى):

أثار طرح لاندروفر ديفندر الجديدة التساؤل حول الفرق بينها وبين الموديل السابق في 2016 ، خاصةً مع تشابه التصميم الخارجي المعتمد على الشكل الصندوقي .

وكشف خبراء السيارات عن عدة فروق بين الموديلين لا شك أن جميعها لصالح الموديل الجديد الذي يظهر أكثر عصرية بفضل التحديثات .

ومن حيث مقدمة السيارة ، يعتبر التغيير الوحيد في المصابيح الأمامية الدائرية القديمة لتبدو بشكل أكثر شراسة ، كما تبدو السيارة بشكل عام أهدأ ، مع التخلي عن مفاصل الأبواب البارزة .

وتتميز المصابيح الخلفية بشكلها المربع الفخم بدلاً من المصابيح الصغيرة السابقة مع وجود الإطار الإحتياطي المعلق كما هو .

أما داخلياً ، فهناك إختلاف كبير ، حيث يتمتع موديل 2020 بشاشة معلوماتية 10 إنش تسمح بالإتصال بجوالين بنفس الوقت ، ولوحة عداد رقمية وشاشة عرض .


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