برشلونة يرد على تصريحات ميسي المتعلقة بتعاقدهم مع نيمار

نواف السالم(صدى):

رد جوسيب فيفس، المتحدث الرسمي لنادي برشلونة، على تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يتعلق بالتعاقد مع ” نيمار ” .

حيث صرح ” ميسي ” بأنه لا يعرف اذا كان برشلونة بذل كل ما لديه من أجل التعاقد مع ” نيمار ” في الصيف الحالي أو لا.

وعن ذلك، قال ” فيفس ” في تصريحات صحفية له: “ نحن راضون عن مقابلة ميسي، لا توجد فجوة بينه وبين النادي، نعتقد أنه قام بتقييمات إيجابية وشفافة للحاضر والمستقبل ” .

وتابع: ” لا أرى أي عاطفة في ما قاله.. المقابلة إيجابية وتعبر عن الأراء المنطقية،، الجدل والاحترام، نحن فخورون بوجود لاعبين يعبرون عن انفسهم بهذه الطريقة، هذا هو رأينا ” .

وأضاف: ” لدي انطباع بأن قنوات الاتصال بين ميسي والنادي تعمل بشكل مثالي، أن هناك تقارب بينه وبين البقية عندما يتحدثون عن الأشياء، اعتقد أنه سيتحدث مع من يجب أن يتحدث معه ” .