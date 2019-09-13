الحوثيون يفرضون قسم الولاية على الطلاب بالمدارس

فهمي محمد(صدى):

تمارس المليشيات الإرهابية الحوثية، ضغوطاً على المدارس لإلزام الطلاب بترديد ما يسمى “قسم الولاية” في طابور الصباح، وهو القسم الذي أجبر عليه طلاب صعدة منذ توسع المليشيات الإرهابية.

وكشفت مصادر يمنية ، إنه منذ سنوات يردد جميع طلاب صعدة في الطابور الصباحي ، تلك الكلمات التي يطلق عليها “قسم الولاية” لدى الحوثيين، حيث تسعى المليشيات لتعميم القسم ليصرخ به الطلاب في نهاية الطابور بدلاً من النشيد الوطني، ونصه: “اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي”.

ويأتي ذلك الإجراء بعد تعديلات على كتب المناهج الدراسية أُقحمت الطائفية فيها، وتؤسس بها لإنبات جيل طائفي لا يعترف بكيان الدولة اليمنية ، حيث يستهدف مشروع “حوثنة التعليم” بالصرخة الصباحية والكتب، أكثر من ثمانية آلاف مدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.