بالصور.. مواطن يبتكر عروضا غير متوقعة لـ ” الكوتشينة ” في مدن المملكة ودول عربية

عادل الحربي(صدى):

أثار مواطن إهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور العروض الترفيهية في مدن المملكة وبعض الدول العربية من خلال مهارات غير متوقعة بإستخدام “الكوتشينة ” .

وابتكر المواطن “ربيع الربيعان ” ألعاب جديدة بطرق ماهرة بإستخدام اللعبة الورقية المعروفة ، مؤكداً أنه تعلم تلك الطرق بنفسه دون تقليد لأحد ، وفقاً للعربية نت .

وأشار ” الربيعان ” إلى تأثير تلك الألعاب الغير مكلفة على الترفيه والتسلية وتنمية المهارات ، متمنياً إنشاء أكاديمية ترفيهية لمثل تلك الألعاب التي تحتاج لمهارات تشبه آداء السيرك .