بالصور.. مواطن يبتكر عروضا غير متوقعة لـ ” الكوتشينة ” في مدن المملكة ودول عربية
أثار مواطن إهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور العروض الترفيهية في مدن المملكة وبعض الدول العربية من خلال مهارات غير متوقعة بإستخدام “الكوتشينة ” .
وابتكر المواطن “ربيع الربيعان ” ألعاب جديدة بطرق ماهرة بإستخدام اللعبة الورقية المعروفة ، مؤكداً أنه تعلم تلك الطرق بنفسه دون تقليد لأحد ، وفقاً للعربية نت .
وأشار ” الربيعان ” إلى تأثير تلك الألعاب الغير مكلفة على الترفيه والتسلية وتنمية المهارات ، متمنياً إنشاء أكاديمية ترفيهية لمثل تلك الألعاب التي تحتاج لمهارات تشبه آداء السيرك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82298 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياراحم الحال ياكريم ..
,, قال الذي قال // اشوف الناس تتقدم وانتم للورى تمشون ..