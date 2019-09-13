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  3. بالصور.. مواطن يبتكر عروضا غير متوقعة لـ ” الكوتشينة ” في مدن المملكة ودول عربية

بالصور.. مواطن يبتكر عروضا غير متوقعة لـ ” الكوتشينة ” في مدن المملكة ودول عربية

بالصور.. مواطن يبتكر عروضا غير متوقعة لـ ” الكوتشينة ” في مدن المملكة ودول عربية
عادل الحربي(صدى):

أثار مواطن إهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور العروض الترفيهية في مدن المملكة وبعض الدول العربية من خلال مهارات غير متوقعة بإستخدام “الكوتشينة ” .

وابتكر المواطن “ربيع الربيعان ” ألعاب جديدة بطرق ماهرة بإستخدام اللعبة الورقية المعروفة ، مؤكداً أنه تعلم تلك الطرق بنفسه دون تقليد لأحد ، وفقاً للعربية نت .

وأشار ” الربيعان ” إلى تأثير تلك الألعاب الغير مكلفة على الترفيه والتسلية وتنمية المهارات ، متمنياً إنشاء أكاديمية ترفيهية لمثل تلك الألعاب التي تحتاج لمهارات تشبه آداء السيرك .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82298 ] نشر منذ 14 دقيقة

ياراحم الحال ياكريم ..

,, قال الذي قال // اشوف الناس تتقدم وانتم للورى تمشون ..

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