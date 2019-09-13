بالصور.. كاديلاك تزيح الستار عن سيارتها الفاخرة سي تي 4

أميرة خالد(صدى):

دخلت ” كاديلاك ” العلامة التجارية المملوكة لـ ” جنرال موتورز ” في تحدي مع ” بي إم دبليو ” ، بـ ” سي تي 4 ” السيدان الرياضية الفاخرة.

ولفتت ” كاديلاك ” خلال فعاليات معرض ” فرانكفورت ” ، إلى أن سيارتها ” سي تي 4 ” موديل 2020، تناسب المشترين الشباب في سوق المركبات الفاخرة، موضحة أنها مزوّدة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة لترين بقدرة تفوق 13 حصاناً.

وينتظر تزويد ” كاديلاك ” لسيارات ” سي تي 4 ” بنظام القيادة شبه الذاتية، ما يعني ضرورة وجود عنصر بشري خلف المقود.